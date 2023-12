Intenti a commettere furti | 2 denunce e 5 fogli di via

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Compagnia di Baiano, nel corso degli specifici servizi preventivi predisposti in occasione delle festività natalizie su indicazione del Comando Provinciale CC di Avellino, hanno dato particolare rilievo ad ogni forma di attività, anche info-investigativa, finalizzata a contrastare il fenomeno dei reati predatori. In tale quadro, una pattuglia della Stazione CC di Avella, ricevuta la segnalazione dell’anomalo atteggiamento tenuto da alcuni individui notati transitare, a bordo di un’autovettura, nei pressi di alcuni esercizi commerciali della zona, diramava le ricerche dell’auto segnalata coinvolgendo anche le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Baiano. È stata così rintracciata e sottoposta a controllo una Fiat Punto a bordo della quale venivano identificati due soggetti, un 56enne e un 66enne entrambi di ...

