Influenza | oltre 1 milione di casi in settimana 18-24 dicembre | è record

contro il Covid si sono invece vaccinati in quasi 168 mila . Tasso più alto in rapporto alla popolazione in Italia (247.libero)

Nella settimana dall’11 al 17 dicembre più di mille persone in Puglia sono state contagi ate dall’ influenza . Circa cento in più rispetto al dato ... (noinotizie)

Nella settimana dall’11 al 17 dicembre 979 persone in Puglia sono state contagi ate dall’ influenza . Circa cento in più rispetto al dato della ... (noinotizie)

(Adnkronos) – Numeri record per l' Influenza in Italia. "Nella 51esima settimana del 2023", dal 18 al 24 dicembre , "la curva epidemica delle sindromi ... (periodicodaily)

Nell'ultima settimana sonoun milione gli italiani colpiti, per un totale di 5,7 milioni dall'... chiarisce l'Iss, diversi virus respiratori e non solo quelli dell', sebbene la ...AGI - E' in decisa crescita la curva epidemica per i virus influenzali e simil - influenzali, in questo inverno funestato dalla doppia ondata Covid -. Nell'ultima settimana sonoun milione gli italiani colpiti, per un totale di 5,7 milioni dall'inizio della stagione influenzale. Un dato record: 'La curva epidemica delle sindromi ...Quali sono i sintomi dell'influenza di fine dicembre 2023 Quello che sappiamo è che i numeri sono da record. «Nella 51esima settimana del 2023», dal 18 al 24 ...Secondo i dati che emergono dal rapporto settimanale RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità sono oltre un milione gli italiani ...