Influenza | è record di casi | un milione di italiani malati in una settimana

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 29 dicembre 2023) E' in decisa crescita la curva epidemica per i virusli e simil-li, in questo inverno funestato dalla doppia ondata Covid-. Nell’ultimasono oltre unglicolpiti, per un totale di 5,7 milioni dall’inizio della stagionele. Un dato: «La curva epidemica delle sindromi simil-li mostra un valore dell’incidenza mai raggiunto...