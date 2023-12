Influenza e Covid verso il picco | cresce la variante JN 1 | è al 37%

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Corre anche in Italia laJN.1 di, ‘figlia’ di BA.2.86 o Pirola, e recentemente dichiarata Voi (di interesse) indipendente dall’Organizzazione mondiale della sanità. “In base ai dati di sequenziamento disponibili nella piattaforma nazionale I-Co-Gen al 25 dicembre – si legge nel Monitoraggio settimanaledi Istituto superiore di sanità e ministero della Salute – la proporzione di sequenziamenti attribuibili allad’interesse JN.1 si conferma in crescita, divenendo lapiù frequente nell’ultima settimana di campionamento consolidata (37,1% nella settimana 4-10 dicembre)”. “In base ai dati attualmente disponibili – precisano gli esperti – JN.1 non sembra porre rischi addizionali per la salute pubblica rispetto ad altri lignaggi circolanti”. ...

