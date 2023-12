Infantino sconfitto | la Corte Costituzionale di Francia ritira i privilegi fiscali concessi da Macron alla Fifa

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Addio al sogno didi trasferire la sede dellain. In questo modo sfuma pure il piano di, presidente della, di rendere il paese un paradiso fiscale per le istituzioni sportive internazionali. Lo rende noto la Sueddeutsche che scrive di “grave sconfitta per la”: “Il Consiglio(la loro, ndr), la massima autorità giudiziaria francese, hato l’agevolazione fiscale prevista dal governo per le associazioni sportive internazionali. Ciò significa che i piani delladi trasferirsi sulla Senna sono in pericolo, così come la visione del capo di Stato Emmanuel, che vuole trasformare la ...