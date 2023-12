Incidente sul GRA | scontro tra un’auto e una moto | un morto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Gravesul Grande Raccordo Anulare di Roma, lotrae unaha provocato il decesso di una persona. Anas ha reso noto che è stata temporaneamente chiusa la rampa di immissione sulla A91 Roma-Fiumicino per il traffico proveniente dalla carreggiata interna, a causa di unavvenuto in complanare. Indagini in corso per stabilire le cause dell'Sulle cause dell'sono ancora in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine che stanno svolgendo i rilievi per stabilire quale sia stata l'esatta dinamica. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.