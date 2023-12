Incidente mortale in Irpinia | un uomo perde la vita schiacciato dal trattore

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNei campi di fine anno insi è consumata la tragedia. A Frigento, unanni è morto travolto dal suomentre era di ritorno a casa, dopo aver raccolto un carico di legna in un fondo agricolo. Sul posto i soccorsi del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di recupero del corpo, ma anche di ripristino del mezzo e della messa in sicurezza della strada. Chiusa al traffico la strada provinciale che da Frigento porta a Rocca San Felice, disposti percorsi alternativi al fine di consentire ai soccorritori di effettuare le operazioni di recupero. Sul posto i carabinieri per ricostruire l’accaduto. IN AGGIORNAMENTO. L'articolo proviene da Anteprima24.it.