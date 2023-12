Inchiesta Anas-Verdini | il silenzio di Salvini che dribbla giornalisti e domande | “Riferirò in Aula? Auguri e buon lavoro”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Matteo, intercettato mentre passeggia proprio dietro la Camera, non risponde allesullo scandaloche vede coinvolto, fra gli altri, Denis e il cognato Tommaso. In mattinata, nell’di Montecitorio, le opposizioni hanno chiesto che il ministro delle Infrastrutture e trasporti riferisca in Parlamento. Ma neppure su questo il vicepreisdente del Consiglio e segretario della Lega risponde. Limitandosi a fare gli: “Natale,anno,a Pasqua”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Al netto delle differenze dialettiche, è stata questa la richiesta delle opposizioni in merito agli sviluppi dell'sulle commesseche coinvolge Tommaso Verdini (ai domiciliari) e suo ...Ci sarà tempo per il giovane politico ed imprenditore narnese di dimostrare la propria innocenza perché l'su alcuni appalti dell'e che parte dalla Procura di Roma, è alle battute ...Dopo l'arresto di Tommaso Verdini il caso approda alla Camera, scoppia la bagarre in Aula per la richiesta delle opposizioni al ministro Matteo Salvini ...Secondo i pm, Denis Verdini decideva sulla strategia generale della Inver ed era colui che assicurava sponde e appoggi istituzionali tali da poter ...