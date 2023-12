Incendio nel Parco dell’Oglio | a fuoco una catasta di legna

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Pumenengo. I Vigili delvolontari di Romano di Lombardia e la Protezione Civile sono intervenuti per domare unpartito da unadisulla rivaintorno alle ore 21.22 di giovedì (28 dicembre). Le fiamme sono divampate in una zona di campagna compresa tra Pumenengo, Torre Pallavicina e Rudiano (Bs). Una volta domato l’, i Vigili delhanno bonificato e messo in sicurezza l’area compromessa. Sul posto sono arrivate anche le Forze dell’ordine. Fortunatamente non ci sono feriti. leggi anche Sabato pomeriggio ...

