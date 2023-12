Incendio al pronto soccorso | una persona ustionata | pazienti in fuga

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Attimi di terrore e panico questa mattina neldell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, per un principio diin una delle stanze deladibito all’osservazione breve deiaffetti dal Covid-19. Le cause dell’Stando a quanto ricostruito, una paziente di 67 anni di nazionalità ucraina, sotto terapia con l’ossigeno, ha azionato un accendino per fumare una sigaretta. Le fiamme si sono levate altissime e hanno avvolto la malcapitata, immediatamente soccorsa dagli operatori sanitari, che in una manciata di minuti sono riusciti a spegnere gli abiti in fiamme. La donna ha riportato ustione di secondo grado sul 40% del corpo, ed è stata immediatamente trasportata al centro grandi ustionati del Cardarelli di ...

