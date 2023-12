In vacanza nei mari lontani | il figlio della conduttrice sta con lei | è la nuova fidanzata

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Davide Bonolis incon la. Ildel noto conduttore Paolo e di Sonia Bruganelli si trova in Thailandia con la sua dolce metà e si mostra in alcune foto in grande salute. Il 19enne è il secondo dei tre figlicoppia ed è noto per aver militato come calciatore nelle fila delle giovaniliRoma. Ha firmato a Trieste il suo primo contratto da giocatore professionista. Come molti sanno Paolo Bonolis ha avuto due figli dalla prima moglie Diane Zoller, Stefano e Martina. Poi dalla relazione con Sonia Bruganelli sono arrivati Silvia, Davide e Adele. Per quanto riguarda la vita sentimentale Davide è stato fidanzato fino a poco tempo fa con Alice Zordan, giovanissima e originaria di Lugano. Poi, però, la storia è finita e da settembre il giovane ha ...