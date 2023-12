In pensione con 20 anni di contributi | le possibilità attive nel 2024

Leggi su informazioneoggi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ventidinon sono certo molti ma alcuni lavoratori potranno comunque andare innel. Vediamo come. Il sistema previdenziale italiano permette il pensionamento utilizzando diversi scivoli a condizione che si rispettino determinate condizioni anagrafiche, reddituali e di altro genere. Tante combinazioni diverse, quali sono disponibili per chi ha ventidimaturati? Come andare incon 20di(Informazioneoggi.it)La maggior parte degli scivoli che permettono di anticipare il momento del pensionamento richiedono un alto numero diversati. Pensiamo allaanticipata ordinaria con 42e dieci mesi per ...