In Pakistan vietate feste per Capodanno in solidarietà con il popolo palestinese

... il governo vieterà severamente qualsiasi tipo di evento di Capodanno", ha detto Kakar in un videomessaggio, aggiungendo che ilha inviato due carichi di aiuti umanitari verso la Striscia e ...... i principali paesi che esportano il riso basmati in tutto il mondo sono l'India e il, ... però, non rispettano le norme stabilite dall'UE in materia di pesticidi e sostanze chimiche...Il primo ministro ad interim del Pakistan, Anwaar-ul-Haq Kakar, ha annunciato il divieto nazionale delle celebrazioni di Capodanno per esprimere solidarietà con il popolo palestinese.Il conflitto nella Striscia ha ripercussioni anche fuori dalla regione mediorientale, come dimostrano queste tre notizie di oggi ...