In Europa non c' è niente di meglio della Spengler Cup per l' hockey su ghiaccio

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Davos è una cittadina di montagna nel Cantone dei Grigioni, in Svizzera. Si trova a 1.560 m di altitudine e conta poco più di 10.000 abitanti. È famosa al mondo per tre motivi, qui elencati per ordine cronologico inverso. 1) A Davos, dal 1971, a fine gennaio, si tiene con cadenza annuale il World Economic Forum, il famoso meeting in cui politici, imprenditori, studiosi, giornalisti e altri pezzi grossi delle faccende mondiali si riuniscono per parlare delle questioni economiche più importanti del pianeta. 2) A Davos è ambientato uno dei più famosi romanziletteratura europea del Novecento, La montagna incantata, di Thomas Mann. 3) A Davos, il 26 dicembre 1923, poco meno di un anno primapubblicazione del romanzo di Mann (novembre 1924), prese il via il più antico e prestigioso torneo internazionale disu ...

Come in altre aree d'è qui che si sta concentrando l'economia, in particolare quella dei ... Ed è in queste città, che comunque storicamente contengono più single esposati del resto d'Italia,...... è molto sentito in alcune nazioni dell'Orientale e l'intervento congiunto delle ...la cooperazione con la Polonia e la Slovacchia (allora guidata da un esecutivo moderato ed europeista) ma...La progettazione per il restyling del parco Europa, il primo tratto del biciplan che partirà in viale Europa e in via Kennedy, e ancora uno sgambatoio nel parco Bronzini e l’asfaltatura del parcheggio ...Quello organizzato a Davos (che compie un secolo di vita) è uno dei più importanti eventi sportivi internazionali. Negli ultimi anni l’investimento organizzativo, grazie a ricche sponsorizzazioni, ha ...