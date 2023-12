Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il Giurì d'onore richiesto da Giuseppe Conte per le accuse mosse in Aula dal premier Giorgia Meloni sul Mes si farà e a presiederlo sarà Giorgio Mulè. Notizia confermata anche dal presidente della Camera Lorenzo Fontana nel corso del consueto scambio di auguri con la stampa parlamentare: «Ho preso una decisione già qualche giorno fa ma doveva essere letta in Aula. Il Giurì d'onore si farà e il presidente sarà Giorgio Mulè. Auspico che si possa dirimere questa questione».