Il ritorno dell’uomo di Ratzinger

(Di venerdì 29 dicembre 2023) È passato quasi un anno dalla scomparsa di Benedetto XVI e dal terremoto scatenato dal libro “Nient’altro che la verità”, nel quale Mons. Georg Gänswein – già segretario particolare di– attaccava frontalmente Papa Francesco, innescando polemiche e alimentando scenari complottistici in Vaticano, a partire dalla tesi di un conflitto tra i “due papi”. “L’unico mio obiettivo era mettere chiarezza anche in punti in cui vi erano molti problemi. Niente guerre, né fazioni. Volevo solo dare la mia testimonianza delle vere cose che sono successe. Qualsiasi momento della pubblicazione sarebbe stato criticato”, raccontò padre Georg subito dopo essere stato cacciato da Bergoglio e costretto a farenella diocesi natale di Friburgo. Ebbene, ora l’ex prefetto della Casa Pontificia tornerà in Italia per il primo anniversario dalla morte del Pontefice ...