“Il Reddito di Cittadinanza…” | Serie A | l’attacco durissimo di Salvini

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Dopo la mossa varata dal Governo che ha favorito la sospensione del Decreto Crescita, il ministro per le Infrastrutture Matteoha commentato la scelta dopo le numerose critiche. La fine dell’anno solare ha portato un grande, forse anche un pò inaspettato cambiamento nell’universo calcistico (e non solo) italiano. Il Decreto Crescita, che aveva consentito ai club diA di ingaggiare giocatori dall’estero a prezzo scontato, è stato ormai stoppato. Dall’1 gennaio 2024, dunque, aumenteranno le tasse per i club calcistici che hanno in rosa giocatori stranieri. Una misura che ha fatto discutere non poco attori di sport e appassionati. Ma anche tanti politici che seguono manifestamente questo sport, come nel caso del vicepremier e ministro per le Infrastrutture Matteo, accanito tifoso rossonero che non risparmia mai ...