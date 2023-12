Il pidone messinese | la ricetta di Masterchef perfetta come aperitivo di Capodanno

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sembra un panzerotto, ma non lo è: il, protagonista della prima esterna diItalia 13, è un'idea golosa e originale per il cenone

Gli aspiranti chef dovranno cucinare per i quaranta nuotatori che tentano la traversata dello stretto un menu super local, a base di, pasta con le sarde e braciole. Articoli più ...... capitanata da Lorenzo " affiancato da Marcus, Michela, Andrea, Beatrice, Fiorenza, Niccolò, Sara e Valeria " ha invece il menu di carne:di terra, la Pasta 'ncasciatacome primo e, ...Sembra un panzerotto, ma non lo è: il pidone, protagonista della prima esterna di Masterchef Italia 13, è un'idea golosa e originale per il cenone ...Nella prima esterna del popolare show cooking show la brigata rossa batte quella blu. Su Sky è andata in onda ieri sera la puntata registrata a maggio ...