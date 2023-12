Il pianterello inutile di Paola Egonu

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ripubblichiamo alcuni degli articoli più apprezzati dai nostri lettori nel 2023. I commenti sulla politica, la cronaca e gli avvenimenti internazionali del sito Nicolaporro.it. A febbraio di quest’anno, poco prima dell’inizio di Sanremo che l’avrebbe vista protagonista sul palco dell’Ariston,rilasciava un’intervista a Vanity Fair che ha fatto molto discutere. Vi ricordate? Ecco cosa ne pensavamo in quei giorni. Nel giorno in cui l’Economist ci spiega che la nostra democrazia è diventata più fragile per colpa del governo Meloni, dobbiamo sorbirci anche l’intervista di. La pallavolista, infatti, racconta in prima pagina della sua infanzia tremenda e di come una maestra cattiva le fece fare la pipì addosso: insomma, la sua intervista a Vanity Fair è una lamentela continua....