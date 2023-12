Il partito di Netanyahu è crollato nei sondaggi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Se oggi i cittadini israeliani fossero chiamati alle urne, la coalizione di destra nata dopo il voto del primo novembre 2022 che sostiene l’attuale governo guidato da Benjaminotterrebbe solamente 45 seggi su 120: un drastico calo rispetto ai 64 ottenuti alle scorse elezioni. A rivelare questi dati che che confermano il difficile momento del premier rispetto all’opinione pubblica è uno dell’emittente israeliana Channel 13 pubblicato il 28 dicembre. Questi problemi sono ancora più evidenti guardando il dato del Likud, ildi, che passerebbe dai 32 seggi del 2022 ad appena 18. In testa nelo c’è Unità Nazionale, cartello elettorale tra partiti centristi e conservatori guidato dall’ex capo dell’esercito Benny Gantz e di cui fa parte anche un altro ex capo ...

