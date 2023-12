“Il parroco ha fatto sparire 500mila euro” | ma il vescovo non lo denuncia | salvo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Vale la pena dare un'occhiata alle truffe più spregiudicate scoperte nel 2023. Anche per evitare di essere noi le prime vittime del 2024. In attesa di conoscere i dati di quest'anno, in un quinquennio i raggiri in Italia sono aumentati dai 189 mila casi del 2018 ai 274 mila del 2022. Una crescita...

Ma nel nostro cuore - racconta ancora - restano tutti i grandi musicisti che ci hannoamare ... un'iniziativa resa possibile anche dalla collaborazione deldon Elio che ringraziamo e che ...Ovviamente - concludono - anche in questo caso il volontariato e l'associazionismo hannola ...alcuni residenti che chiede l'allontanamento di don Giovanni Kirschner dal suo incarico di...Accade a Santa Maria del Sile. Don Giovanni Kirschner è noto per le sue attività di accoglienza e integrazione dei migranti ...E' entrato nel mirino di alcuni parrocchiani, per aver accolto in chiesa per la notte alcuni senzattetto, il sacerdote di una parrocchia di Treviso che ora è al centro di una petizione con la quale av ...