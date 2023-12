Il Napoli sbatte su Di Gregorio | Meret para un rigore a Pessina | la Champions si allontana

... da poco entrato in campo,sul braccio destra di Mario Rui, Di Bello non ha dubbi e assegna il penalty. Pessina calcia debolmente e Meret intercetta facendo esplodere il Maradona. Il, ...Al 83' è Pasquato ad andare a millimetri dal pareggio con una punizione cheincredibilmente ... Fabrizio Ramondino (Palermo) ASSISTENTI : Andrea Barcherini di Terni e Carmine De Vito diIV ...SERIE A - Continua la crisi nera dei campioni in carica: Kvaratskhelia sbaglia almeno due buone occasioni, poi nel finale spreca anche Gaetano. Altra battuta d' ...Rete di Luca Ranieri. Vantaggio della Viola con un colpo di testa perfetto di Ranieri su cross dalla destra di Kayode. I padroni di casa la sbloccano a pochissimo dal termine. Primo gol in A con la ...