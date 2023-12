Il Napoli non riparte | 0-0 col Monza | Champions lontana E deve ringraziare Meret

Infortunato, non sarà a disposizione per Napoli-Monza , c’è l’annuncio del club su Twitter Un altro infortunio per Walter Mazzarri. Il tecnico di San ... (spazionapoli)

Il Napoli continua a non convincere in casa: 0-0 col Monza e Mazzarri espulso. Ma l’occasione migliore è per i brianzoli, perché Meret para un ... (inter-news)

Ilal Maradonariesce a battere il Monza di Palladino : partita speciale per l'allenatore napoletano di nascita. La squadra di Mazzarri conquista solo un punto nel match casalingo concluso ...I Campioni d'Italia delsanno più vincere. Pari a reti inviolate al "Maradona" con il Monza, che ha anche avuto la possibilità di andare in vantaggio con un penalty, parato da Meret, ma tirato malissimo da Pessina.Ma ti prego: la pizza a Napoli con l'ananas no. Va benissimo negli Usa e in Inghilterra ma a Napoli lasciamo la tradizione". Sorbillo non arretra A fronte delle tante reazioni non propriamente ...Il finale di Napoli-Monza si è scaldato e ha toccato temperature proibitive ... È all'82' che si è accesa la miccia tra i giocatori e le panchine, con Walter Mazzarri che non ha gradito cosa stesse ...