Il Napoli non c’è più | ancora un passo falso al Maradona contro un buon Monza | Mazzarri nervoso e già in bilico

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ilcampione d’Italia non esiste più. La diagnosi era nota ormai da alcune settimane, ma con Walter, complice un calendario difficile, i problemi si sono paradossalmente acuiti: appena sette punti in sei partite, il problema casalingo che non si è certo risolto battendo il Cagliari, gli errori e le prestazioni negative di Kvaratskhelia, Meret che da portiere in discussione è tornato oggi a salvare la baracca parando il rigore a Pessina: ancheilè una serata complicata per gli azzurri, che con lo scudetto sul petto pareggiano per 0-0, rischiando decisamente più di perderla che di vincerla, e il pubblico delfischia copioso anziché salutare la squadra che nell’ultima partita dell’anno solare dello scudetto ha omaggiato in malomodo la sua tifoseria. Un pareggio che ...

Il Napoli al Maradona non riesce a battere il Monza di Palladino: partita speciale per l'allenatore napoletano di nascita. La squadra di Mazzarri conquista solo un punto nel match casalingo concluso... Al Maradona, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona, Napoli e Monza si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. Napoli-Monza 0-0: sintesi e moviola 90'+6 - Finisce qui! Le due squadre chiudono l'anno... Il finale di Napoli-Monza si è scaldato e ha toccato temperature proibitive... È all'82' che si è accesa la miccia tra i giocatori e le panchine, con Walter Mazzarri che non ha gradito cosa stesse...