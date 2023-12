Il Napoli frena in casa con il Monza | al Maradona finisce 0-0

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – Dopo il ko di Roma, ilancora, non riuscendo ad andare oltre il pari per 0-0 alcontro ilnella diciottesima giornata di Serie A. Gli azzurri sprecano diverse occasioni da gol ma la più grande capita agli ospiti che sciupano un calcio di rigore nella ripresa con Pessina che calcia male e si fa parare la conclusione da Meret. Il nervosismo la fa da padrone nel finale con i due tecnici Mazzarri e Palladino espulsi per proteste. In classifica gli azzurri salgono a quota 28 agganciando la Roma al 6° posto a -5 dalla zona Champions League, mentre i brianzoli sono undicesimi con 22 punti. La prima occasione del match è dei padroni dial 4? con Anguissa che prende la mira dalla distanza, conclusione deviata parata a terra da Di Gregorio. Al 9? cross di Zerbin ...

