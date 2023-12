Il Napoli di De Laurentiis | solo due volte ha fatto peggio nelle prime 18 partite

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ilsi impegna, il che rende ancora più triste lo 0-0 col Monza. C’è una patina di tristezza sul, è innegabile.-Monza somiglia a quelle pellicole di Serie B le cui immagini sono sbiadite. Non vale nemmeno più la pena di ripetere le solite cose su De. Chi non ha compreso la situazione dopo-Monza, non la comprenderà nemmeno se glielo spiegano con i disegnini. Diciamo che con lo 0-0 interno col Monza gli azzurri hanno mosso la classifica La squadra resta settima: se l’Atalanta domani dovesse battere il Lecce, la squadra di Mazzarri scenderebbe all’ottavo posto. Il Maradona fischia, nemmeno tanto. Pure i tifosi sono rassegnati. Come riporta Opta la statistica e i numeri sono implacabili Ilha raccolto 28 punti in questo campionato; dal suo ...

Dopo l'ultima partita del 2023, in conferenza stampa interviene Aurelio De. Il presidente delfa il punto della situazione sull'anno che va verso la fine: dal ritorno alla vittoria dello Scudetto all'inizio difficile in ...Sette punti in sei partite in campionato. Il suo ingaggio è stato un colpo di genio di De. Ha preso ilquarto, domani potrebbero essere ottavo Mg Torino 08/12/2023 - campionato di calcio serie A / Juventus -/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Walter ...Brutta e improvvisata, la squadra di Mazzarri fatica a trovare la via del gol e quando è davanti alla porta manca la deviazione vicente con ...