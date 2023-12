Il Monza ferma il Napoli | 0-0 al Maradona

(Di venerdì 29 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Finisce 0-0 altra. Gara con poco ritmo nei primi 45 minuti e con tanto nervosismo nel finale. Partita certamente accesa ma comunque priva di reti. I brianzoli hanno fallito un rigore, calciato da Pessina e parato da Meret.Schieramenti ordinati e tanto equilibrio in mezzo al campo in un avvio di gara tendenzialmente bloccato. La prima occasione nitida arriva al 40? in favore del, con il pallone gestito da Mario Rui sull’out di sinistra e crossato in area per Anguissa che indirizza col piatto destro verso la porta trovando un Di Gregorio reattivo nella respinta. Azzurri che provano così a sfruttare un buon momento e quattro minuti più tardi vanno ancora vicini al gol, con il tentativo dalla distanza di Kvaratskhelia che tira a giro sul palo alla ...

espulso Walter Mazzarri in Napoli-Monza . Dopo essere stato in un primo momento ammonito per proteste, un paio di minuti dopo il tecnico degli ... (sportface)

che resta compatto ma senza riuscire a creare particolari occasioni da gol, nemmeno a inizio ripresa, quando è ancora la compagine partenopea a farsi pericolosa con Kvaratskhelia, bravo a ...Walter Mazzarri è intervenuto nel post partita di Napoliai microfoni di Dazn : "Questo risultato ha un grandissimo valore, in campo abbiamo messo il ... Come siKvaratskhelia Oggi c'è ...Meret 6,5 - Para a Pessina un rigore in un momento delicato tuffandosi alla sua sinistra. Se il Napoli resta in gara il merito è suo. Lascia il campo per un problema fisico. (73' Contini 6 - Qualche ...Dopo l'infortunio occorso a Gollini, out da Napoli-Monza per un problema alla caviglia, anche Alex Meret si è fermato durante la partita ...