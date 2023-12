Il mondo dietro di te | il potere seduttivo ma autodistruttivo del thriller apocalittico targato Netflix

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione È probabilmente a partire dal 2012 che in molti si chiedono come – ma soprattutto quando – potrebbe finire il. Un interrogativo a cui risponde, con puntuale e fervida fantasia – che spesso si trasforma in inquietante realtà -, il filone cinematografico dei film apocalittici. Da 2012, il film cult di Roland Ememrich, al più recente Don’t Look Up, nel quale l’imminente collisione di un asteroide con la Terra viene condito con una dissacrante satira di un maestro come Adam McKay. A questo filone, che sfrutta la premessa della fine delper una critica sociale più ...