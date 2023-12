Il Genoa di Gilardino punta sulla difesa e su Gudmundsson

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 dicembre 2023)ha dato al suoin Serie A un’impostazione spiccatamente difensiva, e ha il suo limite nella produzione offensiva, anche sesi sta mettendo in mostra. TATTICA – Il modulo di riferimento diè il 3-5-2, anche se poi sia nelle coperture che nello sviluppo dell’azione si vedono disposizioni tattiche diverse, come il 4-4-2, il 4-2-3-1 o il 4-5-1. Gli esterni sono elementi chiave nell’alzare o abbassare il baricentro. L’interpretazione generale è difensiva, con linee basse e strette per avere coperture e compattezza. In attacco si cercano transizioni dirette, verticali, con lanci lunghi quando c’è in campo Mateo Retegui, con anche i calci piazzati come risorsa. Un jolly per il tecnico è l’ex Milan Junior Messias, recuperato, schierato sia dasia da interno che da ...