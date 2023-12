Il disperato tentativo per curare Schumacher | il retroscena

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sono trascorsi 10 anni dal suo incidente Michaelnon è più apparso in pubblico dopo il traumatico incidente del 29 dicembre 2013 sugli sci. Da allora è stato abbracciato dal calore dei cari, sottoposto a cure e si troverebbe nella blindata residenza di famiglia in Svizzera. Nelle ultime ora così, tra aneddoti e ricordi sono emersisulle cure e sui metodi adottati per farlo riprendere. A parlarne la Bild. Stando al tabloid tedesco tra i metodi non ortodossi sarebbe stata impiegata una Mercedes. L’ex pilota, infatti, nella parte di riabilitazione è stato trasportato e portato in giro a bordo di Mercedes AMG. Il motivo? Si tentava di stimolare il cervello e di rievocare alla mente ricordi felici.ha passato una vita in pista correndo in F1 e facendo il suo debutto con la Jordan nel 1991. Tutte le strade ...