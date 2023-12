“Il Diario di Adamo ed Eva” in scena a Livorno | data e biglietti

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Venerdi 12 gennaio alle ore 21 inal Vertigo Teatro Enzina Conte dilo spettacolo con Corinne Clery e Francesco Branchetti– Venerdì 12 gennaio alle ore 21:00 Corinne Clery e Francesco Branchetti saranno inal Vertigo Teatro Enzina Conte dicon lo spettacolo “Ildied Eva” l’esilarante e romantico capolavoro di Mark Twain nella traduzione ed elaborazione di Maura Pettorruso. Accanto a loro sul palco ci saranno anche Elisa Carosi Carta e Paolo Sangiorgio, la regia è curata da Francesco Branchetti, le musiche sono di Pino Cangialosi. “Mark Twain, attingendo al mito della Creazione, – spiega Francesco Branchetti – narra come siano andate le cose tra l’uomo e la donna in una chiave ironica, umoristica ma anche fiabesca e ...

Continuano gli appuntamenti di cinema e teatro nell' Auditorium Marillac , sito in via Andrea d'Isernia 23. Sabato 9 e domenica 10 dicembre andrà in scena ' Il Diario di Adamo ed Eva ' con Corinne Clery e Francesco Branchetti , che firma anche la regia. Tratto da un racconto di Mark Twain , lo spettacolo narra in chiave ironica e umoristica cosa è accaduto ...