Il clamore per il like di Osimhen al ragazzo tifoso del Chelsea rasenta il patetico

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 dicembre 2023) In questa epoca di pazzi ci mancavano solo gli idioti del, quello scaturito da undi Victorad unche gli porgeva gli auguri per il compleanno ed ovviamente lo invitava a giocare per la sua squadra del cuore. Happy birthday Victor, pls come and rescuesoon pic.twitter.com/Jo69J1fN5b — Ó.G.B (@OGBdeyforyou) December 29, 2023 Che sarà mai? Qui siil, il gusto di massacrare, giusto per farlo, un calciatore per sfogare la frustrazione dei mancati risultati. Siamo seri e preoccupiamoci perché questo modo di fare rende tutto davvero molto triste. La risonanza data dai media ai cuori del calciatore nigeriano è stucchevole e ci ricorda che solo da queste parti si ha una ...