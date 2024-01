Il chatbot addestrato per fregare ChatGPT e Bard Li inganna per far produrre contenuti illegali e pericolosi

Ilsfrutta il modello GPT - 4 e supporta tutti i linguaggi di programmazione presenti nei ... Il modello di IA generativa vienecon dati pubblici, inclusi quelli dei repository su ...Unappositamenteper aggirare i sistemi che i produttori di- come OpenAI (ChatGPT) e Google (Bard) - hanno previsto per evitare che vengano prodotti contenuti potenzialmente ...La citazione in giudizio del 27 dicembre è importantissima per il futuro sviluppo dell'intelligenza artificiale ...L'autorevole testata The New York Times ha fatto causa a OpenAI, dietro a ChatGPT, e a Microsoft per violazione del copyright.