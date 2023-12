Il cavaliere oscuro – Il ritorno | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il– Il: trama, cast e streaming delQuesta sera, 29 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il– Il(The Dark Knight Rises),del 2012 diretto da Christopher Nolan. La pellicola, basata sul supereroe Batman ideato da Bob Kane e Bill Finger, è co-sceneggiata e co-prodotta dallo stesso regista. È il capitolo conclusivo di una trilogia iniziata nel 2005 con Batman Begins e proseguita nel 2008 con Il, entrambi diretti da Nolan e con protagonista Christian Bale. Trama Otto anni dopo gli eventi de Il, Gotham gode un periodo di pace. Con i poteri concessi dal decreto Dent, promulgato in ...

Il film Il cavaliere oscuro - Il ritorno in streaming legale completo è disponibile in italiano su Prime Video, Itunes, NowTv, SkyGO, RakutenTv, ... (cinemaserietv)

Tutti i film da vedere stasera in tv Il- Il ritorno Appuntamento alle 21.30 su Italia Uno con Il- Il ritorno, pellicola che sancisce la fine della trilogia ..."Il- Il ritorno", alle 21.25 su Italia 1 il sequele del film su Batman diretto da Cristopher Nolan. Sono passati otto anni da quando Batman è svanito nella notte, trasformandosi in un ...Il cavaliere oscuro - Il ritorno: trama, cast e streaming del film su Batman in onda oggi - 29 dicembre 2023 - alle ore 21,20 ...Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di giovedì 28 dicembre 2023 ha offerto ai telespettatori programmi di ...