Il cacciatore di Michael Cimino torna al cinema dal 22 al 24 gennaio | trailer e poster

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il drammatico capolavoro dicon Robert De Niro, Ilalin versione restaurata 4K per tre giorni, dal 22 al 24. A 45 anni dalla sua prima uscita, il film di culto di, Ilalil 22, 23 e 242024 in versione restaurata in 4K. Tre giorni per riscoprire uno dei film entrati nella storia o vederlo per la prima volta sul grande schermo. Ecco ile ildell'uscita evento. Inserito prima al 79° e poi al 53° posto nella classifica dei migliori film statunitensi di tutti i tempi dell'American Film Institute, vincitore di moltissimi riconoscimenti, tra cui 5 ...