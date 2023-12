Il 2023 di Elly Schlein | che non abbiamo visto arrivare

Leggi su panorama

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Un anno trasparente, quello di. “Non ci hanno visti”, disse il 27 febbraio quando i gazebo delle primarie la incoronarono segretaria del Pd, contro il grande favorito Bonaccini. Sicuramente un’elezione storica, carica di aspettative e di speranza. Ma per il resto? In effetti, no: dieci mesi dopo, nessuno l’ha vista. Non sono arrivate le proposte, non sono arrivate le idee, non è arrivata la linea al partito, non è arrivato il carisma, non è arrivata l’autorevolezza che il Pd cercava. E non sono arrivati i consensi,che il partito targatocontinua a stagnare intorno al 19% nei sondaggi, senza aver acquisito un solo voto in più. Non l’vista. Semmai è arrivato al suo ...