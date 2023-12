Il 2023 della famiglia reale britannica | 10 momenti che hanno segnato la monarchia

Dalle pensioni per i migranti alla settimana corta, passando per un incremento delle tasse pari a circa 22 miliardi. Sullo sfondo adozioni per i gay ... (ilgiornale)

Si chiamerà LABS - Learn Antipiracy Best Skills, la nuova società costituita in questi giorni da FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie ... (digital-news)

La Norges Bank , ovvero la banca centraleNorvegia, acquisterà valuta estera per conto del governo per un importo pari a 350 milioni di NOK (oltre 31 milioni di euro) al giorno nel gennaio 2024. Si tratta di un calo dagli 1,4 miliardi ..."Giorgia Meloni ha superato la prova del", scrive il suo ex capo ufficio stampa e attuale direttore responsabiletestata Mario Sechi. La premier "è "uomo dell'anno" perché prima di tutto ...Opinione degli esperti di Ramona Lehadus Master of Research - MRes - MRes Nutrition & Metabolic Disorders · 3 years of experience · UK Gli shot allo allo zenzero sono diventati uno degli alimenti salu ...Opinione degli esperti di Madison Shaw Bachelor of Science in Dietetics and Nutrition · 4 years of experience · USA Il cioccolato fondente contiene antiossidanti benefici che aiutano a combattere i ra ...