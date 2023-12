I pronostici di venerdì 29 dicembre | Serie A | Saudi Pro League | Championship

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Idi29: inizia l’ultima giornata del girone di andata diA, in campo ancheProe altri campionati minori. La penultima giornata del girone di andata diA inizia questocon quattro partite in programma: si parte alle 18:30 con Fiorentina-Torino e Napoli-Monza, poi alle 20:45 la capolista Inter sarà ospite del Genoa mentre la Lazio se la vedrà all’Olimpico con il Frosinone. L’allenatore del Napoli Mazzarri (LaPresse) – IlVeggente.itFiorentina-Torino e Napoli-Monza promettono gol: l’ultimo clean sheet dei partenopei in campionato risale allo scorso novembre. L’Inter nonostante le numerose assenze – su tutte quella di Lautaro Martinez – parte favorito sul campo del ...

