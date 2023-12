I migliori investimenti del 2024

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Uncon nuove opportunità da cogliere e nuovi protagonisti. È positivo l’Outlook, un anno caratterizzato da quattro parole: “cambio di rotta, politica, volatilità e obbligazioni e diversificazione dei portafogli”, spiega a Panorama.it Gabriel Debach, Italian market analyst di eToro. Partiamo da un 2023 record per la borsa, italiana e americana in particolare. È stata una sorpresa, si aspettava una salita, ma non a tali livelli. Un anno fa a quest’ora prevaleva un Outlook positivo, ma a doppia velocità. Abbiamo avuto la preoccupazione di una recessione (che non c’è stata), una dura politica monetaria, due guerre. Ma c’è stato il boom dei mercati azionari con indici a doppia cifra, in particolare in Italia e indici statunitensi positivi, trainati dalle magnifiche Sette con “sotto storie” al suo interno (come il boom fintech e delle small cap di ...

