I look di dicembre | cos’hanno indossato le star?

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Vezzose e originali, leamano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano conall’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese:le famose questoin rosso Nel mese del Natale, il rosso non può mancare. Trend ricorrente ogni, si conferma un classico senza tempo anche neidelle. Federica Pellegrini è giunta al termine della gravidanza: lei e Matteo Giunta hanno festeggiato la Vigilia a casa, circondati dalla famiglia, sfoggiando due maglioni a tema. Stessa tonalità, ma in versione super ...

...dicon un recap delle star più stilose, quelle che sui red carpet o a i photocall di numerose occasioni mondane si sono sapute distinguere di più. Sono quelle che ci hanno regalato dei...... ultima partita casalinga del 2023 in programma sabato 30alle ore 18, il club rossonero è pronto a rifarsi ilin due delle numerose sale hospitality di San Siro. Infatti, nel pre e nel ...Questa tuta in vendita da Zara sarà sicuramente uno dei tuoi capi preferiti per l’autunno. Ha delle tasche applicate sul petto e anche sulla schiena. È un capo a maniche corte, che ti permette di ...La scelta dell'abbigliamento per il Capodanno dipende spesso dal tipo di evento a cui parteciperai. Ecco alcune idee di look semplici ma d'effetto, in base al tipo di evento: cena elegante o festa di ...