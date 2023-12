I convocati di Napoli-Monza | la lista

Raffaele Palladino, allenatore del Monza , ha diramato la lista dei Convocati per la sfida di domani contro il Napoli al Maradona: problemi in... (calciomercato)

Commenta per primo Ilha diffuso la lista deiper la partita della penultima giornata di Serie A contro il Monza:- Monza alle ore 18.30 allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A.- Monza alle ore 18.30 allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A. Mazzarri ... I...Nell'elenco dei convocati c'è anche il giovane D'Avino oltre a Lobotka e Lindstrom. Entrambi hanno recuperato dai rispettivi infortuni e saranno dunque a disposizione di Mazzarri. Napoli, i convocati ...Ufficiale l'elenco di convocati del Napoli per la sfida al Monza. In elenco anche D'Avino in difesa. Tanti assenti: Olivera, Natan, Osimhen, Politano. Ecco l'elenco completo: ...