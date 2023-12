I consigli per il fantacalcio | titolari e riserve del diciottesimo turno | le probabili formazioni

Leggi su notizie

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ultima giornata di questo 2023 in Serie A. Fari puntati su Juventus-Roma. Inter impegnata sul campo del Genoa. Impegni casalinghi per Milan e Napoli. La Serie A scende in campo per l’ultima volta in questo 2023. Ad aprire la penultima giornata di andata saranno Fiorentina e Napoli contro Torino e Monza. Poi in serata scenderanno in campo Inter e Lazio rispettivamente contro Genoa e Frosinone. Ledella diciottesima giornata di Serie A – Notizie.comNella serata di sabato big match allo Stadium tra Juventus e Roma. Fari puntati anche sul Milan con Pioli che contro il Sassuolo non può sbagliare per non rischiare l’esonero. Serie A, ledella diciottesima giornata Di seguito ledella diciottesima giornata di Serie A. La giornata ...