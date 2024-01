I 5 dossier da tenere d’occhio in Asia nel 2024

... spiega un'autorevole fonte che segue iaperti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il più critico è quello del sito di gara per bob, skeleton e slittino. E il Cio non può che...... mente gli stipendi faticano ail passo. "Fino a pochi decenni fa, la nostra categoria aveva ... "Stiamo lavorando ad alcuni, ma sono ancora in fase di studio", si limita a dire l'...Hazy inoltre nei contratti di leasing avrebbe inserito una clausola nel caso in cui la situazione finanziaria di Ita dovesse rendersi particolarmente difficile, e che consentirebbe ad ALC, nel giro di ...Gli Usa premono per una pace duratura, la Russia corteggia Haftar per avere una base navale in Cirenaica. L'Italia, dal canto suo, spera di convincere le parti a ridare spazio a un vero processo di ...