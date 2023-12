Horizon Automotive | 2023 sancisce successo modello business | +55% ordini su anno

Leggi su seriea24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) –, tech-mobility company leader nel settore dei servizi di mobilità, mette a segno undi ottimi risultati, gettando le basi per un 2024 ancora più ambizioso. Nel corso degli ultimi dodici mesi, infatti, l’azienda ha affermato la propria posizione quale unicum nel panorama tech-, grazie a tre pilastri fondamentali: tecnologia, consolidamento del brand e un network di dealer partner in costante crescita. Innanzitutto, la forte connotazione digital ha portatoad investimenti importanti in termini di innovazione tecnologica, come dimostra il lancio dell’Mobility Platform. Si tratta di uno strumento unico di sales intelligence che consente ai concessionari di entrare velocemente e in maniera proficua nel mondo del noleggio, ...