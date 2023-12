Hockey ghiaccio | nella serata di ICE League successo per Bolzano nel derby con Asiago | ko Val Pusteria

(Di venerdì 29 dicembre 2023)di ICEsei match in campo con tutte e tre le squadre italiane impegnate, due delle quali in unimportante.ospitava, con i Foxes che sono passati con il punteggio di 5-2. Al Palazzo deldi(davanti a 2.475 spettatori), dopo un primo periodo chiuso a reti bianche,domina la scena con le reti di Mantenuto (25:34), Ford (27:25), Gazley (36:02), Valentine (36:57) e Thomas (39:13), mentre per i veneti arriva la rete di Ierullo. Nel terzo tempoaccorcia con Gennaro (53:26) maormai è imprendibile. Val, invece, cade per 2-0 in quel di Klagenfurt. Gli austriaci sbloccano subito il ...

Mercoledì 27, alle 20,30, la Valpe ritorna sulamico del "Cotta Morandini" per il primo dei due Ottavi di Coppa Italia, avversario il Como. I lariani, che hanno chiuso la stagione regolare con un successo per 8 - 1 ai danni del Dobbiaco, ...Ben otto match in programma nella serata di Alps Hockey League. Sette le squadre italiane impegnate con un computo complessivo di 3 vittorie e 4 sconfitte. Renon piega Salisburgo con il punteggio di 4 ...Ossigeno per il Palaghiaccio Giorgio Cotta Morandini di Torre Pellice. La Giunta Regionale piemontese ha confermato, in favore dell'impianto sportivo, il suo contributo relativo al biennio 24/25: si ...