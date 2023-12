Hockey ghiaccio | nella serata di Alps League vincono Renon | Gherdeina e Vipiteno | ko Fassa | Merano e Cortina

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ben otto match in programmadi. Sette le squadre italiane impegnate con un computo complessivo di 3 vittorie e 4 sconfitte.piega Salisburgo con il punteggio di 4-2 e continua la sua corsa di testa, Bene ancheche stende Kitzbuehel con il punteggio di 5-2 e si porta al sesto posto, raggiungendoche, invece, cede nettamente per 1-4 in casa contro Bregenzerwald. Decima posizione complessiva perche perde in casa contro Lustenau per 5-6 nonostante un tentativo di rimonta conclusivo. Perde ancheper 3-5 contro Eisbaren, quindi dopo l’overtime inciampa anchesul campo di Linz. Infine gli Unterland Cavaliers vengono sconfitti in ...