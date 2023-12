Helen Mirren | La gentilezza è il nuovo eroismo

Helen Mirren nel trailer e poster italiano di Wonder : White Bird , in arrivo nei cinema il 4 gennaio con Notorius Pictures. Dopo numerosi slittamenti, ... (movieplayer)

La schietta e irriverente attrice inglese, 78 anni, che per molti è la vera regina di Hollywood per i tanti premi che ha vinto nella sua carriera, ha ... (vanityfair)

Al cinema racconta la storia di una ex bambina ebrea salvata da un atto di generosità. Per Helen Mirren sono importanti la memoria e il coraggio. E ... (vanityfair)

"Hi sweetie! ". Oggiè di buon umore, un grande sorriso si srotola sotto il cerchietto bon ton che le incornicia il viso. Quel viso così familiare così come la voce: una specie di effetto speciale ottico - ...Con la musicalità molto british del suo accento e quell'aria bricconcella da signora inglese che da un momento all'altro si siede con una birra davanti alla partita, l'iconica, collegata ...Al cinema racconta la storia di una ex bambina ebrea salvata da un atto di generosità. Per Helen Mirren sono importanti la memoria e il coraggio. E qui ci parla anche di ageismo e di piante che le sta ...Con la musicalità molto british del suo accento e quell’aria bricconcella da signora inglese che da un momento all’altro si siede con una birra davanti alla partita, l’iconica Helen Mirren, collegata ...