Harry Potter | Gary Oldman | La mia performance? Mediocre Magari se avessi letto i libri

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 29 dicembre 2023)fa autocritica e ammette di non essere soddisfatto della sua interpretazione di Sirius Black nella saga di. Tempo di autocritica per. Il brillante attore inglese torna a guardare alla sua esperienza nella saga dinel ruolo di Sirius Black definendo la sua. "Credo che il mio lavoro nella saga sia stato" ha confessatonel corso del podcast Happy Sad Confused". "Forse secome aveva fatto Alan Rickman lo avrei interpretato in modo diverso". Nella saga di...