Guerra ultime notizie Missili su città dell’Ucraina | Russia sotto accusa all’Onu Biden dopo raid | «Fermare Putin»

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Almeno 30 morti e 160 feriti è il bilancio dell’attaccostico russo di questa mattina sulleucraine. Zelensky: “110russi sull’Ucraina, risponderemo”. L’Ue con Borrell ribadisce il sostegno a Kiev e parla di un “ennesimo attacco vile e indiscriminato”. “Tutti gli obiettivi sono stati colpiti” negli attacchi di questa settimana in Ucraina, dice il ministero della Difesa russo

