Guerra ultime notizie La Russia colpisce l’Ucraina con il più grande raid aereo da inizio guerra | almeno 24 morti e 130 feriti

E questo mentre nella Striscia continua a infuriare la. Le forze armate israeliane hanno annunciato che nelle24 ore sono state ultimate alcune operazioni per distruggere le...... sono stati 158 tra missili e droni lanciati dalla Russia nelleore. Di questi 114 sarebbero ... Leggi anchein Ucraina: esplosioni a Kiev e Kharkiv, allerta aerea su tutto il Paese: '...La guerra in Ucraina è al 674esimo giorno. In diretta tutti gli aggiornamenti principali di venerdì 29 dicembre 2023 ...Sette anni di carcere per Kamardin, cinque e mezzo per Shtovba: avevano partecipato a un evento letterario di protesta sotto la statua di Mayakovsky a Mosca ...